Ростех разработал вертолетный двигатель ВК-650 В

Опубликовано 21 июня 2024, 18:36
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Ростех разработал вертолетный двигатель ВК-650 ВДля вертолета "Ансат"
Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех завершила разработку первых опытных двигателей ВК-650 В для вертолета «Ансат». Петербургское предприятие «ОДК-Климов» успешно завершило предварительные и ресурсные испытания двигателей, которые сейчас проходят сертификационные испытания на стендах ЦИАМ имени П. И. Баранова.
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Планы включают наземные отработки и получение разрешения на первый вылет. Директор программы ВК-650 «ОДК-Климов» Евгений Проданов подчеркнул важность нового двигателя для легкой гражданской авиации, планируя начать серийное производство в следующем году.
ВК-650 спроектирован с возможностью создания различных модификаций и уже успешно интегрирован в гибридные силовые установки. ВК-650 В станет первым российским вертолетным двигателем мощностью 650−750 л.с., заменяя иностранные аналоги на вертолетах «Ансат» и других моделях.