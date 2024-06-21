Ростех разработал вертолетный двигатель ВК-650 В

Планы включают наземные отработки и получение разрешения на первый вылет. Директор программы ВК-650 «ОДК-Климов» Евгений Проданов подчеркнул важность нового двигателя для легкой гражданской авиации, планируя начать серийное производство в следующем году.

ВК-650 спроектирован с возможностью создания различных модификаций и уже успешно интегрирован в гибридные силовые установки. ВК-650 В станет первым российским вертолетным двигателем мощностью 650−750 л.с., заменяя иностранные аналоги на вертолетах «Ансат» и других моделях.