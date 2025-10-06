Ростех создал аппарат для восстановления донорских органов

В отличие от существующих устройств, которые только поддерживают органы в охлажденном состоянии, новый комплекс позволяет насыщать печень кислородом и вводить лекарства через инфузионные дозаторы. Это дает возможность не просто сохранять орган, но и улучшать его функциональное состояние перед пересадкой.

Сейчас Life stream hepar проходит апробацию в медицинских центрах, ведется подготовка к серийному производству. Ожидается, что появление аппарата на российском рынке поможет сократить дефицит донорских органов.