Ростех создал легкую и прочную облицовку для протезов бедра

Изделие весит менее 300 граммов и готовится к серийному выпуску

Центр инноваций в травматологии и ортопедии Госкорпорации Ростех разработал новую косметическую облицовку для протезов бедра. Изделие изготовлено из высокопрочного углеволокна с добавлением пеноматериала «Синтерм». Вес облицовки составляет менее 300 граммов, что почти на 100 граммов легче существующих аналогов. Разработка готовится к серийному выпуску.