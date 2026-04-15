Ростех создал легкую и прочную облицовку для протезов бедра

Опубликовано 15 апреля 2026, 13:29
Ростех создал легкую и прочную облицовку для протезов бедраИзделие весит менее 300 граммов и готовится к серийному выпуску
Центр инноваций в травматологии и ортопедии Госкорпорации Ростех разработал новую косметическую облицовку для протезов бедра. Изделие изготовлено из высокопрочного углеволокна с добавлением пеноматериала «Синтерм». Вес облицовки составляет менее 300 граммов, что почти на 100 граммов легче существующих аналогов. Разработка готовится к серийному выпуску.
© Центр инноваций в травматологии и ортопедии
Модель обладает исключительной прочностью и предотвращает механические повреждения протеза. Ударопоглощающий вкладыш предотвращает скольжение при вставании на колено. Задняя часть состоит из углеволокна и термопластичного полиуретана, что позволяет протезу естественно сгибаться.
Как отметил генеральный директор ЦИТО Виктор Спектор, новая облицовка легче самых простых косметических моделей, но прочнее специализированных силовых оболочек.