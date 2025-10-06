Ростех создал МРТ-совместимый кардиостимулятора

Кардиостимулятор Apollo MRI, разработанный компанией «Кардиоэлектроника», имплантируется под кожу и непрерывно отслеживает частоту и регулярность сердечного ритма с учетом индивидуальных особенностей пациента. Устройство накапливает данные о работе сердца, что позволяет врачу получать полную картину состояния пациента и корректировать лечение.

Главное преимущество новинки в том, что она безопасна для прохождения МРТ-исследований, что невозможно с обычными моделями. Это расширяет возможности диагностики и повышает эффективность лечения.

По планам Ростеха, к 2027 году производство Apollo MRI может достичь 5000 устройств в год, что позволит обеспечить российских пациентов современными технологиями и снизить зависимость от импорта. Операции по установке кардиостимуляторов проводятся ведущими федеральными центрами, включая НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.