Ростех создал новые взрывозащищенные датчики для нефтегазовой отрасли

Опубликовано 16 октября 2025, 19:041 мин.
Ростех создал новые взрывозащищенные датчики для нефтегазовой отраслиИзделия выявляют возгорания за 15 секунд на расстоянии до 50 метров
Холдинг «Росэл» госкорпорации Ростех разработал новое поколение противопожарных извещателей «Набат Exd» для опасных производств. Оборудование предназначено для работы на объектах нефтегазового и химического комплексов.
© Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Датчики способны обнаружить возгорание менее чем за 15 секунд на расстоянии до 50 метров. Они реагируют на горение различных веществ, включая водород, аммиак и серу, которые широко используются в химической промышленности.
Особенностью новых моделей является взрывонепроницаемый корпус и система подогрева, позволяющая работать при температурах до -60°C. Это делает оборудование пригодным для использования в арктических условиях.
Извещатели могут интегрироваться с системами автоматического пожаротушения и передавать координаты очага возгорания на пульт оператора. Применение отечественных многоспектральных инфракрасных фотоприемников обеспечивает высокую точность обнаружения.