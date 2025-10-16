Ростех создал новые взрывозащищенные датчики для нефтегазовой отрасли

Датчики способны обнаружить возгорание менее чем за 15 секунд на расстоянии до 50 метров. Они реагируют на горение различных веществ, включая водород, аммиак и серу, которые широко используются в химической промышленности.

Особенностью новых моделей является взрывонепроницаемый корпус и система подогрева, позволяющая работать при температурах до -60°C. Это делает оборудование пригодным для использования в арктических условиях.

Извещатели могут интегрироваться с системами автоматического пожаротушения и передавать координаты очага возгорания на пульт оператора. Применение отечественных многоспектральных инфракрасных фотоприемников обеспечивает высокую точность обнаружения.