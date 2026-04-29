Ростех создал оптико-электронные системы для беспилотников

Опубликовано 29 апреля 2026, 19:251 мин.
Ростех создал оптико-электронные системы для беспилотниковЛинейка включает семь моделей устройств
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку оптико-электронных систем для беспилотников, а также наземных и надводных роботизированных платформ. Устройства способны обнаруживать подвижные и неподвижные цели в любое время суток. Оборудование можно применять для мониторинга дорожного движения, наблюдения за лесами и быстрого обнаружения пожаров.
© Ferra.ru
В серию вошли семь моделей, отличающихся массой, размерами и дальностью обнаружения. Все системы построены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение при движении. Оборудование работает в видимом диапазоне, а часть версий дополнительно оснащена инфракрасными каналами и выводит изображение в стандартном видеоформате.
В отдельных модификациях реализованы нейросетевые алгоритмы на встроенном вычислителе, что позволяет автоматически распознавать объекты. Устройства различаются по назначению и могут устанавливаться на БПЛА, наземные комплексы и безэкипажные суда.