Ростех создал отечественные инфракрасные фильтры для оптики

Опубликовано 09 октября 2025, 20:531 мин.
Ростех создал отечественные инфракрасные фильтры для оптикиРазработка заменяет импортные аналоги в промышленности и науке
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил испытания инфракрасных оптических фильтров «Аметист-ИК». Они предназначены для использования в промышленных, медицинских и научных объективах. Срок службы изделий достигает 15 лет даже в условиях экстремальных температур и высокой влажности.
© «Росэл»
Фильтры позволяют получать изображения в диапазоне от 2 до 20 мкм и могут применяться в различных оптоэлектронных устройствах: камерах, датчиках, сканирующих системах и аналитическом оборудовании. Разработка выполнена научно-исследовательским институтом «Гириконд», входящим в холдинг.
Успешные испытания фильтров уже проведены на газоанализаторах российского производства.
Технология вакуумного осаждения многослойных покрытий обеспечила характеристики на уровне ведущих зарубежных аналогов. Как отметили разработчики, количество контрактов на эти изделия за девять месяцев 2025 года выросло на 80%.