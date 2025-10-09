Ростех создал отечественные инфракрасные фильтры для оптики

Фильтры позволяют получать изображения в диапазоне от 2 до 20 мкм и могут применяться в различных оптоэлектронных устройствах: камерах, датчиках, сканирующих системах и аналитическом оборудовании. Разработка выполнена научно-исследовательским институтом «Гириконд», входящим в холдинг.

Успешные испытания фильтров уже проведены на газоанализаторах российского производства.

Технология вакуумного осаждения многослойных покрытий обеспечила характеристики на уровне ведущих зарубежных аналогов. Как отметили разработчики, количество контрактов на эти изделия за девять месяцев 2025 года выросло на 80%.