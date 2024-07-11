Ростех создал отечественный аппарат для лечения камней в почках

Клинические испытания подтвердили высокие технические характеристики устройства и его низкую травматичность. «Литотриптер ЛТ-1» сможет заменить импортные аналоги и повысить эффективность лечения благодаря дроблению камней размером от 1,5 до 10 мм.

Метод дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛТ), применяемый в аппарате, позволяет разрушать камни в мочевой системе без хирургического вмешательства, что делает процедуру максимально щадящей для пациента. Контроль за процессом осуществляется с помощью ультразвукового и рентгеновского оборудования.

Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин заявил, что предприятие готово удовлетворить значительную часть потребностей медицинских учреждений в урологическом оборудовании. Получение регистрационного удостоверения Росздравнадзора позволяет начать серийное производство и широкое применение «Литотриптера ЛТ-1» в лечебных учреждениях.