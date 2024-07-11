В России
Опубликовано 11 июля 2024, 11:41
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Ростех создал отечественный аппарат для лечения камней в почках

Размером от 1,5 до 10 мм
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения одобрила использование нового литотриптера от холдинга «Швабе», входящий в госкорпорацию Ростех, для медицинской практики. Аппарат «Литотриптер ЛТ-1», разработанный Московским заводом «Сапфир», работает на основе электромагнитного ударно-волнового генератора и предназначен для измельчения камней в почках.
Ростех создал отечественный аппарат для лечения камней в почках
© «Московский завод «Сапфир»

Клинические испытания подтвердили высокие технические характеристики устройства и его низкую травматичность. «Литотриптер ЛТ-1» сможет заменить импортные аналоги и повысить эффективность лечения благодаря дроблению камней размером от 1,5 до 10 мм.

Метод дистанционной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛТ), применяемый в аппарате, позволяет разрушать камни в мочевой системе без хирургического вмешательства, что делает процедуру максимально щадящей для пациента. Контроль за процессом осуществляется с помощью ультразвукового и рентгеновского оборудования.

Генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин заявил, что предприятие готово удовлетворить значительную часть потребностей медицинских учреждений в урологическом оборудовании. Получение регистрационного удостоверения Росздравнадзора позволяет начать серийное производство и широкое применение «Литотриптера ЛТ-1» в лечебных учреждениях.