Ростех создал первый в России высокоточный геодезический прибор

Тахеометр 6Та1 сочетает в себе функции теодолита, нивелира и дальномера, что позволяет проводить высокоточные геодезические съемки, измерять расстояния и углы. В прибор встроено современное программное обеспечение, повышающее его эффективность и точность работы.

Особенности новинки включают улучшенные оптические характеристики, стабильную работу датчика угла и минимальную погрешность измерений — всего 0,5 градуса. Это значительно превосходит предыдущие модели.

Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных отметил, что прибор уже прошел сертификацию и находится на стадии опытной эксплуатации. Серийное производство запланировано начать до конца следующего года, что поможет закрыть нишу на рынке высокоточной геодезической техники отечественного производства.