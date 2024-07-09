В России
Опубликовано 09 июля 2024, 19:07
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Ростех создал первый в России высокоточный геодезический прибор

Он прошел сертификацию
На Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» холдинг «Швабе», входит в госкорпорацию Ростех, представил тахеометр 6Та1, разработанный Уральским оптико-механическим заводом (УОМЗ) имени Э. С. Яламова. Этот прибор стал первым в России с погрешностью измерения углов до одной секунды.
Ростех создал первый в России высокоточный геодезический прибор

© Ferra.ru

Тахеометр 6Та1 сочетает в себе функции теодолита, нивелира и дальномера, что позволяет проводить высокоточные геодезические съемки, измерять расстояния и углы. В прибор встроено современное программное обеспечение, повышающее его эффективность и точность работы.

Особенности новинки включают улучшенные оптические характеристики, стабильную работу датчика угла и минимальную погрешность измерений — всего 0,5 градуса. Это значительно превосходит предыдущие модели.

Генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных отметил, что прибор уже прошел сертификацию и находится на стадии опытной эксплуатации. Серийное производство запланировано начать до конца следующего года, что поможет закрыть нишу на рынке высокоточной геодезической техники отечественного производства.