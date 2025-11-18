Ростех создал роботизированный комплекс для типографий

Опубликовано 18 ноября 2025, 13:331 мин.
Ростех создал роботизированный комплекс для типографийСистема автоматизирует работу с тигельными прессами.
«РТ-Техприемка», входящая в госкорпорацию Ростех, разработала роботизированный комплекс для автоматизации процессов в полиграфической отрасли. Система внедрена в «Щербинской типографии» и предназначена для работы с тигельным прессом.
© «РТ-Техприемка»
Комплекс способен захватывать и перемещать заготовки различных форм и размеров. Он автоматизирует подачу переплетного, однослойного и многослойного картона, а также гофрокартона, и выгружает готовую продукцию. Система работает в постоянном такте, обеспечивая стабильную производительность.
Разработка выполнена по модульной схеме, что сокращает сроки сборки и монтажа с полутора месяцев до двух дней. Модули можно разбирать, адаптировать под новые задачи и использовать повторно. Комплекс не требует крепления к полу и может перемещаться внутри цеха.
Решение входит в линейку «Кибермодуль», которая также включает системы для сварки, 3D-сканирования и обслуживания станков с ЧПУ.