Ростех создал роботизированный комплекс для типографий

Комплекс способен захватывать и перемещать заготовки различных форм и размеров. Он автоматизирует подачу переплетного, однослойного и многослойного картона, а также гофрокартона, и выгружает готовую продукцию. Система работает в постоянном такте, обеспечивая стабильную производительность.

Разработка выполнена по модульной схеме, что сокращает сроки сборки и монтажа с полутора месяцев до двух дней. Модули можно разбирать, адаптировать под новые задачи и использовать повторно. Комплекс не требует крепления к полу и может перемещаться внутри цеха.

Решение входит в линейку «Кибермодуль», которая также включает системы для сварки, 3D-сканирования и обслуживания станков с ЧПУ.