Ростех создал тепловизор для транспорта

Опубликовано 06 мая 2024, 12:00
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Ростех создал тепловизор для транспортаВидимость дистанции на 500 метров
Холдинг «Швабе», который входит в «Ростех», разработал новую тепловизионную систему для транспорта «Взгляд». Она позволяет машинам передвигаться с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости.
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Система устанавливается на крышу автомобиля и способен обнаружить человека на расстоянии до 300 метров, а на дистанции 500 метров — распознать транспортное средство. «Взгляд» обеспечивает незаметность техники, позволяя ей вести наблюдение за местностью с выключенными фарами.
В системе используется тепловизор с разрешением 640×512. Информация с него выводится на монитор перед водителем в режиме реального времени. Дальность действия прибора достигает 500 метров. Система выводит изображение высокого качества, что позволяет быстрее принимать решения в экстренных ситуациях.
В дальнейшем «Взгляд» планируется запустить в массовое производство с объемом до 100 тысяч изделий в год.