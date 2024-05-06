Ростех создал тепловизор для транспорта

Система устанавливается на крышу автомобиля и способен обнаружить человека на расстоянии до 300 метров, а на дистанции 500 метров — распознать транспортное средство. «Взгляд» обеспечивает незаметность техники, позволяя ей вести наблюдение за местностью с выключенными фарами.

В системе используется тепловизор с разрешением 640×512. Информация с него выводится на монитор перед водителем в режиме реального времени. Дальность действия прибора достигает 500 метров. Система выводит изображение высокого качества, что позволяет быстрее принимать решения в экстренных ситуациях.

В дальнейшем «Взгляд» планируется запустить в массовое производство с объемом до 100 тысяч изделий в год.