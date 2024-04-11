Ростех создал замену шведской IT-платформы для конференций

Meanchart заменил шведскую платформу Mentimeter, которая стала недоступна из-за санкций. Новый сервис разработали специалисты из Ростеха и он уже успешно используется для различных мероприятий, включая деловые встречи, презентации и конференции.

Особенностью Meanchart является простота использования и возможность получения оперативной обратной связи от аудитории. С помощью этой платформы спикеры могут легко взаимодействовать со слушателями и оценивать их реакцию в режиме реального времени.

Помимо этого, Meanchart предоставляет возможность получить подробный отчет об участии и ответах аудитории после мероприятия. Это помогает анализировать эффективность проведенных мероприятий и использовать полученные данные для улучшения бизнес-процессов.

Разработка российских специалистов уже успешно запущена в эксплуатацию и получила положительные отзывы от пользователей. Meanchart стал не только заменой зарубежного аналога, но и инновационным инструментом для улучшения взаимодействия на деловых и образовательных мероприятиях.