Ростех создаст двигатели для аэротакси и беспилотников будущего

Основой для разработок станет гибридная силовая установка (ГСУ) мощностью 500 кВт, созданная предприятием «ОДК-Климов» на базе авиационного двигателя ВК-650 В. В состав ГСУ входят газотурбинный и электрические двигатели, электрический генератор, аккумуляторы и силовая электроника.

Сейчас гибридная силовая установка проходит стендовые испытания. В ближайшие несколько лет специалисты «ОДК-Климов» планируют завершить опытно-конструкторские работы и приступить к серийному производству. По словам генерального директора ОДК Вадима Бадехи, испытания уже подтвердили надежную работу всех систем и узлов.