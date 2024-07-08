Ростех создаст двигатели для аэротакси и беспилотников будущего

Опубликовано 08 июля 2024, 14:17
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Ростех создаст двигатели для аэротакси и беспилотников будущегоВедется разработка гибридных и электрических силовых установок
Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех разрабатывает гибридные и электрические силовые установки. Эти установки открытой архитектуры смогут собираться из отдельных компонентов и достигать мощности до 1,5 МВт. Применять их планируется на транспортных беспилотниках, аэротакси и самолетах вертикального и сверхкороткого взлета и посадки.
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Основой для разработок станет гибридная силовая установка (ГСУ) мощностью 500 кВт, созданная предприятием «ОДК-Климов» на базе авиационного двигателя ВК-650 В. В состав ГСУ входят газотурбинный и электрические двигатели, электрический генератор, аккумуляторы и силовая электроника.
Сейчас гибридная силовая установка проходит стендовые испытания. В ближайшие несколько лет специалисты «ОДК-Климов» планируют завершить опытно-конструкторские работы и приступить к серийному производству. По словам генерального директора ОДК Вадима Бадехи, испытания уже подтвердили надежную работу всех систем и узлов.