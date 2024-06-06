Ростех создаст двигатели для сверхлегких ракет

Эти двигатели будут предназначены для первой и второй ступеней космических ракет и способствуют выводу на орбиту Земли коммерческих спутников массой до 250 кг. Проект обойдется в более чем 2,7 млрд рублей, и над его реализацией будут работать специалисты конструкторского бюро «ОДК-Кузнецов» из Самары.

Создание сверхлегких ракет и мощных двигателей для них открывает новые перспективы для российской космической отрасли, позволяя развивать возможности для вывода спутников на орбиту с использованием отечественных технологий.