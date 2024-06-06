Ростех создаст двигатели для сверхлегких ракет

Опубликовано 06 июня 2024, 11:13
1 мин.
Ростех создаст двигатели для сверхлегких ракетПодписано соглашение
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех подписала соглашение о разработке двигателей для первых в России сверхлегких ракет. Глава ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов договорились о создании четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей на полях Петербургского экономического форума.
© Ferra.ru
Эти двигатели будут предназначены для первой и второй ступеней космических ракет и способствуют выводу на орбиту Земли коммерческих спутников массой до 250 кг. Проект обойдется в более чем 2,7 млрд рублей, и над его реализацией будут работать специалисты конструкторского бюро «ОДК-Кузнецов» из Самары.
Создание сверхлегких ракет и мощных двигателей для них открывает новые перспективы для российской космической отрасли, позволяя развивать возможности для вывода спутников на орбиту с использованием отечественных технологий.