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В России
Опубликовано 06 июня 2024, 11:13
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Ростех создаст двигатели для сверхлегких ракет

Подписано соглашение
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех подписала соглашение о разработке двигателей для первых в России сверхлегких ракет. Глава ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов договорились о создании четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей на полях Петербургского экономического форума.
Ростех создаст двигатели для сверхлегких ракет

© Ferra.ru

Эти двигатели будут предназначены для первой и второй ступеней космических ракет и способствуют выводу на орбиту Земли коммерческих спутников массой до 250 кг. Проект обойдется в более чем 2,7 млрд рублей, и над его реализацией будут работать специалисты конструкторского бюро «ОДК-Кузнецов» из Самары.

Создание сверхлегких ракет и мощных двигателей для них открывает новые перспективы для российской космической отрасли, позволяя развивать возможности для вывода спутников на орбиту с использованием отечественных технологий.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#ракета
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#космос