Ростех создаст три двигателя-демонстратора для новых авиационных технологий

Опубликовано 17 июня 2026, 20:041 мин.
Ростех создаст три двигателя-демонстратора для новых авиационных технологийРазвитие двигателей до 2035 года
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в госкорпорацию Ростех, планирует разработать три авиационных двигателя-демонстратора. Они будут использоваться для отработки 18 критических технологий, которые лягут в основу силовых установок нового поколения.
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Среди направлений разработки выделяются электрификация силовых установок, интеллектуальные системы управления, адаптация воздушных потоков по контурам, а также применение композитных материалов в конструкции вентиляторов. Также ведется работа над керамическими материалами, уплотнениями, теплозащитными и эрозионностойкими покрытиями.
Отдельное внимание уделяется повышению эффективности двигателей. За последние десятилетия расход топлива снизился примерно на 35%. Перспективными считаются гибридные установки и использование рекуператоров, которые повышают экономичность за счет тепла выхлопных газов.
Проект представили на форуме «Перспективные двигатели и энергетические установки-2026» в Самаре.