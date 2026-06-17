Ростех создаст три двигателя-демонстратора для новых авиационных технологий

Среди направлений разработки выделяются электрификация силовых установок, интеллектуальные системы управления, адаптация воздушных потоков по контурам, а также применение композитных материалов в конструкции вентиляторов. Также ведется работа над керамическими материалами, уплотнениями, теплозащитными и эрозионностойкими покрытиями.

Отдельное внимание уделяется повышению эффективности двигателей. За последние десятилетия расход топлива снизился примерно на 35%. Перспективными считаются гибридные установки и использование рекуператоров, которые повышают экономичность за счет тепла выхлопных газов.

Проект представили на форуме «Перспективные двигатели и энергетические установки-2026» в Самаре.