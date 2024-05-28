Ростех увеличил производство источников питания для космоса

Инженеры ОНИИП создали одно- и двухканальные источники питания с мощностью от 1 до 1,5 Вт и компактными размерами. Использование новой технологии позволило уменьшить размеры за счет бескорпусных элементов, установленных на печатную плату из LTCC-керамики.

Эти источники питания имеют высокий КПД и низкий уровень пульсаций. С начала серийного производства в 2022 году было выпущено около 2000 штук в год. Генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский отметил, что этот прорыв позволил увеличить выпуск подобной продукции на 25% и расширить ассортимент для клиентов, включая аэрокосмическую отрасль.