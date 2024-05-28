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В России
Опубликовано 28 мая 2024, 13:30
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Ростех увеличил производство источников питания для космоса

На 25%
Холдинг «Росэлектроника», который входит в Госкорпорацию Ростех, увеличил производство миниатюрных источников питания для космических систем. Новые компоненты, разработанные в Омском научно-исследовательском институте приборостроения (ОНИИП), обладают повышенной радиационной стойкостью и широким диапазоном напряжения.
Ростех увеличил производство источников питания для космоса

© Ferra.ru

Инженеры ОНИИП создали одно- и двухканальные источники питания с мощностью от 1 до 1,5 Вт и компактными размерами. Использование новой технологии позволило уменьшить размеры за счет бескорпусных элементов, установленных на печатную плату из LTCC-керамики.

Эти источники питания имеют высокий КПД и низкий уровень пульсаций. С начала серийного производства в 2022 году было выпущено около 2000 штук в год. Генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский отметил, что этот прорыв позволил увеличить выпуск подобной продукции на 25% и расширить ассортимент для клиентов, включая аэрокосмическую отрасль.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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