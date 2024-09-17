Ростех увеличит выпуск навигационных систем для истребителей

Сегодня на заводе активно разрабатываются новейшие бесплатформенные инерциальные навигационные системы (БИНС), которые будут использоваться на самолетах Су-35С, Су-57, МиГ-29, МиГ-35 и беспилотниках С-70.

В 2024 году РПЗ отмечает 85-летний юбилей и продолжает укреплять свои позиции как ключевое предприятие авиационного кластера. За свою историю завод выпустил более 400 наименований бортовых навигационных приборов и систем, используемых на большинстве российских самолетов и вертолетов, произведенных после 1940 года, отметили в госкорпорации.