Ростех увеличит выпуск отечественных фотодиодов для лазерных систем

Лавинные фотодиоды преобразуют слабое световое излучение в электрический ток, усиливая его за счет внутреннего эффекта лавины. Такая особенность делает их незаменимыми в тех сферах, где требуется высокая чувствительность к минимальным сигналам, например в лидарах, оптических томографах и системах квантовой криптографии.

Выпуском изделий в составе холдинга занимается компания «Оптрон». В линейке представлены диоды на основе кремния и арсенида галлия—индия. Первые работают в диапазоне 400−1100 нм и применяются в медицинской технике, системах контроля лазеров и оптической спектроскопии. Вторые охватывают диапазон 900−1700 нм и востребованы в телекоммуникациях, волоконно-оптической связи и системах дистанционного зондирования.

Сейчас диоды выпускаются в корпусах диаметром 9 мм с фоточувствительной площадкой до 500 мкм. Компания также расширяет линейку, добавив корпуса меньшего диаметра — 5,6 мм, а также варианты с уменьшенной фоточувствительной площадкой. Параллельно осваивается выпуск бескорпусных решений в виде микросборок с усилителем, которые также находят спрос на рынке.