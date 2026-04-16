Ростех внедрил четыре роботизированные ячейки на заводе «Техприбор» в Петербурге

Для роботизации выбрали отечественных коллаборативных промышленных роботов. Их отличает гибкость и способность адаптироваться под разные задачи. Каждый робот оснащается специальными захватными устройствами. Они разрабатываются под конкретные операции.

Автоматизация ведется по четырем направлениям. Это загрузка и выгрузка токарных станков с ЧПУ, создание неразъемных соединений для датчиков топлива, пайка электрорадиоизделий и раскладка проводов перед монтажом. Все проекты находятся в активной фазе внедрения. Для реализации таких задач в Ростехе создан «РТ-Центр инжиниринга».