Ростех внедрил отечественный межсетевой экран

Опубликовано 09 июля 2025, 16:191 мин.
Ростех внедрил отечественный межсетевой экранНовый NGFW обеспечивает высокую защиту и масштабируемость ЦОДа
В центре обработки данных Ростеха установили современную отечественную ферму межсетевых экранов класса NGFW, разработанную российскими компаниями «Код безопасности» и «Цифровые решения». Это решение направлено на защиту автоматизированных систем и позволяет ограничивать доступ к сетевым сегментам и отдельным устройствам по заданным правилам.
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Проект реализовал центр ИТ- и ИБ-компетенций Ростеха — «РТ-Информ». Создание ЦОДа включало проектирование, строительство и монтаж оборудования. Перед разработчиками стояла задача обеспечить максимальную защиту и контроль за информационными потоками, а также предусмотреть возможность масштабирования без перебоев в работе сервисов.
Для достижения необходимой пропускной способности применили технологию горизонтального масштабирования с помощью брокеров сетевых пакетов DS Integrity. Это позволило обеспечить гибкое управление инфраструктурой и повысить производительность NGFW «Континент 4».
Решение прошло сертификацию ФСТЭК и отвечает нормам российского регулятора.