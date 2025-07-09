Ростех внедрил отечественный межсетевой экран

Проект реализовал центр ИТ- и ИБ-компетенций Ростеха — «РТ-Информ». Создание ЦОДа включало проектирование, строительство и монтаж оборудования. Перед разработчиками стояла задача обеспечить максимальную защиту и контроль за информационными потоками, а также предусмотреть возможность масштабирования без перебоев в работе сервисов.

Для достижения необходимой пропускной способности применили технологию горизонтального масштабирования с помощью брокеров сетевых пакетов DS Integrity. Это позволило обеспечить гибкое управление инфраструктурой и повысить производительность NGFW «Континент 4».

Решение прошло сертификацию ФСТЭК и отвечает нормам российского регулятора.