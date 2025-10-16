Ростех впервые создаст украшение из янтаря по эскизу ИИ

Участникам предлагается разработать эскиз изделия из янтаря, используя нейросетевые технологии. Работы необходимо разместить в комментариях к специальному посту в Telegram-канале госкорпорации. Обязательным условием является предоставление промпта — текстового запроса, по которому система генерировала изображение.

Организаторы отмечают, что современные технологии позволяют визуализировать уникальные украшения даже людям без специальной художественной подготовки. Лучший проект будет реализован профессиональными ювелирами предприятия в натуральном материале.

Это изделие станет единственным в своем роде и займет место в музее комбината как пример сотрудничества человека и искусственного интеллекта.