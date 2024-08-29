Ростех выпустил первый отечественный внутривенный иммуноглобулин «Биогам»

По словам генерального директора «Нацимбио» Андрея Загорского, в текущем году планируется выпустить не менее 5 тыс. упаковок «Биогама», с перспективой значительного увеличения производства в будущем. Новый препарат обладает высокой концентрацией, что позволяет достигать терапевтических результатов быстрее и с меньшими объемами введенного средства.

Производство организовано на базе НПО «Микроген» в Перми, с использованием российской технологии полного цикла и местного сырья. Препарат эффективно применяется для лечения различных иммунодефицитов и хронических заболеваний, включая синдром Гийена-Барре и болезнь Кавасаки.