Ростех выпустил первый станок для обработки магниевых сплавов

Опубликовано 14 мая 2024, 17:26
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Ростех выпустил первый станок для обработки магниевых сплавовМодель 700V
Холдинг СТАН, входящий в госкорпорацию Ростех, выпустил новый станок с ЧПУ для вертолетостроительного предприятия. Он способен обрабатывать сплавы легких металлов, в том числе магния.
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Оборудование, разработанное стерлитамакским научно-производственным объединением «Станкостроение», предназначено для обработки деталей, используемых в вертолетах. Модель 700V обладает жесткой конструкцией, высокой точностью и способностью обрабатывать крупные заготовки массой до 1,5 тонн.
Особенностью станка является встроенная система пожаротушения, необходимая при обработке магниевых сплавов, которые могут привести к возгоранию стружки. Рабочая зона оборудования оснащена системой газового тушения, использующей безопасные инертные газы.
Процесс разработки занял восемь месяцев, и в конце марта новое оборудование успешно прошло проверку на соответствие техническим характеристикам и стандартам качества.