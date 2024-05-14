Ростех выпустил первый станок для обработки магниевых сплавов

Оборудование, разработанное стерлитамакским научно-производственным объединением «Станкостроение», предназначено для обработки деталей, используемых в вертолетах. Модель 700V обладает жесткой конструкцией, высокой точностью и способностью обрабатывать крупные заготовки массой до 1,5 тонн.

Особенностью станка является встроенная система пожаротушения, необходимая при обработке магниевых сплавов, которые могут привести к возгоранию стружки. Рабочая зона оборудования оснащена системой газового тушения, использующей безопасные инертные газы.

Процесс разработки занял восемь месяцев, и в конце марта новое оборудование успешно прошло проверку на соответствие техническим характеристикам и стандартам качества.