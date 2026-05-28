Ростех за 2025 год зарегистрировал 1595 разработок в Роспатенте

Опубликовано 28 мая 2026, 16:581 мин.
Ростех за 2025 год зарегистрировал 1595 разработок в РоспатентеРост числа патентов и усиление защиты ИС
Компании Госкорпорации Ростех в 2025 году зарегистрировали в Роспатенте 1 595 изобретений и программ для ЭВМ. Показатель на 21% выше, чем годом ранее, сообщили в корпорации.
Общий объем интеллектуальной собственности (ИС) Ростеха превышает 25 тысяч объектов, а их совокупная стоимость оценивается более чем в 500 млрд рублей. В 2024 году было зарегистрировано около 1300 разработок, при этом растет и число зарубежных патентов.
В Ростехе отметили усиление рисков «пиратства» технологий, особенно за пределами страны, что требует более активной защиты разработок. Для этого развивается система управления интеллектуальными правами и автоматизация процессов учета.
Кроме того, в Академии Ростеха завершилась пятая «Школа интеллектуальной собственности» для профильных специалистов.