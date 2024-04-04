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В России
Опубликовано 04 апреля 2024, 18:31
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Ростех занялся производством электродвигателей для дронов

В четырех модификациях
В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что концерн «Радиоэлектронные технологии», входящий в госкорпорацию, занялся производством современных электродвигателей, предназначенных для использования в авиационных беспилотниках.
Ростех занялся производством электродвигателей для дронов

© Ferra.ru

Эти электродвигатели, разработанные на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении, полностью состоят из отечественных комплектующих и отличаются более низким весом при повышенной эффективности.

В настоящее время на производственной площадке освоено производство четырех модификаций бесколлекторных электродвигателей, а также подготовлена документация для массового производства еще десяти модификаций. Ожидается, что выпуск более миллиона изделий в год обеспечит импортозамещение и технологическую независимость России.

Помимо этого, на производственной площадке будет создан российский центр компетенций по современным микроэлектромашинам для различных отраслей промышленности, что способствует развитию отечественного производства высокотехнологичных устройств.