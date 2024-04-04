Ростех занялся производством электродвигателей для дронов

Эти электродвигатели, разработанные на Улан-Удэнском приборостроительном производственном объединении, полностью состоят из отечественных комплектующих и отличаются более низким весом при повышенной эффективности.

В настоящее время на производственной площадке освоено производство четырех модификаций бесколлекторных электродвигателей, а также подготовлена документация для массового производства еще десяти модификаций. Ожидается, что выпуск более миллиона изделий в год обеспечит импортозамещение и технологическую независимость России.

Помимо этого, на производственной площадке будет создан российский центр компетенций по современным микроэлектромашинам для различных отраслей промышленности, что способствует развитию отечественного производства высокотехнологичных устройств.