Ростех запустил проект по выдаче электронных подписей россиянам за границей

Опубликовано 01 ноября 2024, 12:001 мин.
Ростех запустил проект по выдаче электронных подписей россиянам за границейГраждане смогут получать госуслуги дистанционно
Госкорпорация Ростех сообщила о запуске пилотного проекта, который позволит гражданам России, находящимся за границей, получать электронные подписи. Постановление правительства РФ, которое открывает возможность проведения эксперимента, вступает в силу с 1 ноября.
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Оформление электронных подписей будет доступно в странах ближнего зарубежья. В организациях, подведомственных Министерству иностранных дел РФ, и в представительствах Россотрудничества. Цель данного эксперимента — обеспечить россиян возможностью дистанционного получения государственных услуг, включая доступ к порталу госуслуг.
Электронные подписи за границей будут выдавать уполномоченные удостоверяющие центры, такие как «Основание» (АО «Аналитический центр»). Этот центр был создан при участии компании «РТ-Проектные технологии» Ростеха и группы компаний «Селдон».
Разработка и техническое обеспечение проекта будут осуществляться за счет собственных средств АО «Аналитический центр». Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.