Ростех запустил проект по выдаче электронных подписей россиянам за границей

Оформление электронных подписей будет доступно в странах ближнего зарубежья. В организациях, подведомственных Министерству иностранных дел РФ, и в представительствах Россотрудничества. Цель данного эксперимента — обеспечить россиян возможностью дистанционного получения государственных услуг, включая доступ к порталу госуслуг.

Электронные подписи за границей будут выдавать уполномоченные удостоверяющие центры, такие как «Основание» (АО «Аналитический центр»). Этот центр был создан при участии компании «РТ-Проектные технологии» Ростеха и группы компаний «Селдон».

Разработка и техническое обеспечение проекта будут осуществляться за счет собственных средств АО «Аналитический центр». Эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.