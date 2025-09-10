Ростех запустил программы подготовки специалистов по робототехнике

Программы сочетают теоретическую подготовку с практикой на производственных площадках компании, партнёров или предприятий-заказчиков. Обучение охватывает операторскую работу, программирование промышленных роботов, электротехническое и механическое обслуживание роботизированных комплексов.

Отдельные курсы посвящены специализированному программированию для технологических процессов: сварки, фрезеровки, гидроабразивной резки и нанесения покрытий. Как отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин, цель — достичь к 2030 году показателя в 230 роботов на 10 тысяч сотрудников на промышленных предприятиях с государственным участием.

Учебный центр также предлагает более 60 программ, включая подготовку специалистов по работе с беспилотными летательными аппаратами.