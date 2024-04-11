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В России
Опубликовано 11 апреля 2024, 19:37
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Ростех запустил производство экологичных фторполимерных пленок

Первое в стране
Научный центр «Прикладная химия» госкорпорации Ростех запустил первое в России производство широких фторполимерных пленок. Этот новый материал, брендированный под именем NEVAFLON, представляет собой мультифункциональный продукт с широким спектром применения.
Ростех запустил производство экологичных фторполимерных пленок
© Российский научный центр «Прикладная химия (ГИПХ)»

Фторполимерные пленки NEVAFLON обладают высокой стойкостью к воздействию химических веществ, пропускают свет и обеспечивают безопасность от пожаров. Они успешно заменят такие материалы, как стекло, поликарбонат и полиэтилен, и могут использоваться в различных отраслях промышленности.

Преимуществом этих пленок является их долгий срок службы — более 30 лет, что в разы превосходит аналогичные материалы. Кроме того, они легко поддаются переработке, что делает их экологически чистым выбором для различных проектов.

Пленки NEVAFLON производятся с использованием высокотехнологичного метода плоскощелевой экструзии и уже нашли применение в агрокультурном секторе, повышая урожайность и защищая растения от неблагоприятных погодных условий.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#технологии
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#Ростех