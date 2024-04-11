Ростех запустил производство экологичных фторполимерных пленок

Фторполимерные пленки NEVAFLON обладают высокой стойкостью к воздействию химических веществ, пропускают свет и обеспечивают безопасность от пожаров. Они успешно заменят такие материалы, как стекло, поликарбонат и полиэтилен, и могут использоваться в различных отраслях промышленности.

Преимуществом этих пленок является их долгий срок службы — более 30 лет, что в разы превосходит аналогичные материалы. Кроме того, они легко поддаются переработке, что делает их экологически чистым выбором для различных проектов.

Пленки NEVAFLON производятся с использованием высокотехнологичного метода плоскощелевой экструзии и уже нашли применение в агрокультурном секторе, повышая урожайность и защищая растения от неблагоприятных погодных условий.