Ростех запустил производство экологичных фторполимерных пленок

Опубликовано 11 апреля 2024, 19:37
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Ростех запустил производство экологичных фторполимерных пленокПервое в стране
Научный центр «Прикладная химия» госкорпорации Ростех запустил первое в России производство широких фторполимерных пленок. Этот новый материал, брендированный под именем NEVAFLON, представляет собой мультифункциональный продукт с широким спектром применения.
Фторполимерные пленки NEVAFLON обладают высокой стойкостью к воздействию химических веществ, пропускают свет и обеспечивают безопасность от пожаров. Они успешно заменят такие материалы, как стекло, поликарбонат и полиэтилен, и могут использоваться в различных отраслях промышленности.
Преимуществом этих пленок является их долгий срок службы — более 30 лет, что в разы превосходит аналогичные материалы. Кроме того, они легко поддаются переработке, что делает их экологически чистым выбором для различных проектов.
Пленки NEVAFLON производятся с использованием высокотехнологичного метода плоскощелевой экструзии и уже нашли применение в агрокультурном секторе, повышая урожайность и защищая растения от неблагоприятных погодных условий.