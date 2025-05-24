Ростех запустил производство отечественных комплектующих для радиосвязи

Буферные усилители нужны для повышения тока без изменения напряжения и потерь в стабильности сигнала. Это особенно важно в радиочастотных системах, где требуется снизить помехи, а в аудиоаппаратуре — сохранить чистоту звука при записи и воспроизведении.

По плану предприятия, к концу года разработку всех моделей завершат, а затем начнут массовое производство. На первом этапе объем выпуска составит около 2 тысяч изделий в год, с перспективой роста до 10 тысяч.