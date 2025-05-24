Ростех запустил производство отечественных комплектующих для радиосвязи

Опубликовано 24 мая 2025, 08:251 мин.
Ростех запустил производство отечественных комплектующих для радиосвязиБолее 30 видов буферных усилителей
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил разработку свыше 30 видов буферных усилителей, которые применяются в системах радиосвязи и локации. Эти изделия призваны заменить зарубежные аналоги, прежде всего американского производства. В этом году планируется начать их серийный выпуск. Разработка велась в научно-производственном предприятии «Пульсар», входящем в состав «Росэла».
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Буферные усилители нужны для повышения тока без изменения напряжения и потерь в стабильности сигнала. Это особенно важно в радиочастотных системах, где требуется снизить помехи, а в аудиоаппаратуре — сохранить чистоту звука при записи и воспроизведении.
По плану предприятия, к концу года разработку всех моделей завершат, а затем начнут массовое производство. На первом этапе объем выпуска составит около 2 тысяч изделий в год, с перспективой роста до 10 тысяч.