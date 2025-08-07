Ростех запустил серийное производство систем охлаждения для нейросетей

Технология основана на погружении оборудования в специальный диэлектрик, который эффективно отводит тепло, не мешая работе электроники. Используемая жидкость нетоксична, негорюча и биоразлагаема, что делает систему более экологичной по сравнению с фреоновым охлаждением.

По данным разработчиков, жидкостное охлаждение потребляет на 30−50% меньше энергии, чем воздушные аналоги. Это особенно важно для современных процессоров и видеокарт, используемых в нейросетях и суперкомпьютерах. Дополнительные преимущества включают защиту оборудования от пыли, коррозии и перепадов температур, что увеличивает срок службы компонентов.

Российская технология позволяет создавать компактные ЦОДы для машинного обучения и снижает зависимость от зарубежных решений. В «Росэле» отмечают, что подобные разработки активно развивают только США и Китай.