Ростех запустил тестирование новых дронов

В линейку входят три модели. Первый вариант — гексакоптер, подходящий для распыления реагентов. Второй и третий — дроны самолетного типа с электрическим или бензиновым двигателем. Они могут вертикально взлетать и садиться, а также выполнять визуальный и инструментальный мониторинг территорий.

Все модели оснащены отечественной системой автоматического пилотирования и навигации, способной работать в полностью автоматическом режиме с возможностью переключения на ручное управление. Передача данных между аппаратом и наземной станцией защищена от помех и продублирована резервными каналами связи.

В холдинге отметили, что мировой рынок беспилотной авиации к 2030 году может превысить 18 миллионов аппаратов в год.