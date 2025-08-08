Ростех запустил тестирование новых дронов

Опубликовано 08 августа 2025, 19:031 мин.
Ростех запустил тестирование новых дроновИспытания проходят в рамках сертификации
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, начал сертификационные летные испытания опытных образцов универсальных гражданских беспилотников. Интерес к ним проявляют сельскохозяйственные предприятия, добывающие компании и образовательные учреждения.
В линейку входят три модели. Первый вариант — гексакоптер, подходящий для распыления реагентов. Второй и третий — дроны самолетного типа с электрическим или бензиновым двигателем. Они могут вертикально взлетать и садиться, а также выполнять визуальный и инструментальный мониторинг территорий.
Все модели оснащены отечественной системой автоматического пилотирования и навигации, способной работать в полностью автоматическом режиме с возможностью переключения на ручное управление. Передача данных между аппаратом и наземной станцией защищена от помех и продублирована резервными каналами связи.
В холдинге отметили, что мировой рынок беспилотной авиации к 2030 году может превысить 18 миллионов аппаратов в год.