Ростех запустили сертификацию бортового оборудования для самолета SJ-100

Разработка отвечает международным требованиям безопасности и навигации. Ранее SJ-100 использовал французскую авионику Thales Avionics.

Бортовая электроника третьего поколения интегрирует передовые российские технологии в области вычислительных систем. Работы ведутся при участии специалистов Раменского приборостроительного конструкторского бюро. Проект является частью масштабной замены компонентов в лайнере SJ-100.

По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, работа по замещению компонентов в самолете SJ-100 находится на финишной прямой. В настоящее время производятся финальные доработки в соответствии с результатами испытаний. Все усилия направлены на сертификацию БРЭО.

Также Олег Евтушенко добавил, что российская авионика в самолете SJ-100 становится символом успеха и развития авиационной промышленности страны, демонстрируя технологическую независимость и надежность отечественных решений.