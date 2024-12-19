В России
Опубликовано 19 декабря 2024, 21:19
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Ростех запустит производство новых аппаратов ИВЛ

Новые аппараты поступят в больницы в 2025 году
Госкорпорация Ростех расширяет свою линейку медицинских изделий, выпуская на рынок два новых аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — «Мобивент» и «Мобивент Окси». Эти устройства получили регистрационные удостоверения Росздравнадзора и начнут массовое производство в 2025 году.
Ростех запустит производство новых аппаратов ИВЛ

© Ferra.ru

Обе разработки были созданы специалистами Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), в рамках программы импортозамещения. Аппараты были спроектированы с участием научных и медицинских экспертов, что позволило обеспечить их соответствие современным стандартам и требованиям врачей. Оба устройства оснащены функцией передачи данных в информационную сеть медицинских учреждений, что делает их удобными для интеграции в медицинские процессы.

«Мобивент» — аппарат с турбинным приводом для стационарного применения. Он оснащен дисплеем с регулируемым углом наклона, новым графическим интерфейсом и множеством режимов вентиляции. Устройство подходит для пациентов массой от 2 до 300 кг. «Мобивент Окси» предназначен для высокопоточной оксигенотерапии, помогает пациентам с хроническими заболеваниями легких и сердечными патологиями, а также используется для постковидной респираторной поддержки.

Ростех запустит производство новых аппаратов ИВЛ

© Ростех