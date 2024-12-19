Ростех запустит производство новых аппаратов ИВЛ

Обе разработки были созданы специалистами Уральского приборостроительного завода, входящего в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), в рамках программы импортозамещения. Аппараты были спроектированы с участием научных и медицинских экспертов, что позволило обеспечить их соответствие современным стандартам и требованиям врачей. Оба устройства оснащены функцией передачи данных в информационную сеть медицинских учреждений, что делает их удобными для интеграции в медицинские процессы.

«Мобивент» — аппарат с турбинным приводом для стационарного применения. Он оснащен дисплеем с регулируемым углом наклона, новым графическим интерфейсом и множеством режимов вентиляции. Устройство подходит для пациентов массой от 2 до 300 кг. «Мобивент Окси» предназначен для высокопоточной оксигенотерапии, помогает пациентам с хроническими заболеваниями легких и сердечными патологиями, а также используется для постковидной респираторной поддержки.