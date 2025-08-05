Ростех запустит серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 году

Опубликовано 05 августа 2025, 14:481 мин.
Ростех запустит серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 годуЧемезов рассказал о планах по авиастроению
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство самолётов МС-21, SJ-100 и Ил-114 начнётся в 2026 году. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам Чемезова, все три модели полностью импортозамещены. В настоящее время SJ-100 проходит сертификационные испытания. Для МС-21 уже заменено более 70 систем. К 2030 году Ростех планирует создать 15 сервисных центров для обслуживания авиатехники. Сейчас функционирует восемь таких пунктов. Также госкорпорация развивает сеть ремонтных заводов для вертолётов.
В ближайших планах — модернизация вертолётов «Ансат» с установкой новых винтов и внедрение двигателя ВК-650 В, который будет использоваться на «Ансатах» и Ми-34.
Мишустин отметил ключевую роль Ростеха в обеспечении технологического суверенитета страны.