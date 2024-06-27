Ростех завершил испытания первой отечественной ЦМС для реанимации пациентов

Опубликовано 27 июня 2024, 15:29
1 мин.
Ростех завершил испытания первой отечественной ЦМС для реанимации пациентовОна позволяет отслеживать состояние до 16 человек
Концерн «Радиоэлектронные технологии», входит в Госкорпорацию Ростех, завершил предклинические испытания центральной мониторной станции (ЦМС), разработанной совместно с Уральским приборостроительным заводом. Новое оборудование заменит импортные аналоги в отделениях интенсивной терапии и реанимации по всей России.
© Ferra.ru
ЦМС обеспечивает централизованное наблюдение за жизненно важными показателями пациентов, подключаясь к различным медицинским устройствам и передавая данные в медицинские информационные системы. В процессе испытаний в уральских клиниках и Амурской областной больнице успешно протестированы возможности подключения и передачи данных.
ЦМС позволяет отслеживать состояние до 16 пациентов одновременно на каждом мониторе, что обеспечивает оперативную реакцию медперсонала на возникающие тревоги и показатели, включая данные с аппаратов ИВЛ. Оборудование открыто для работы с медицинскими устройствами разных производителей, что способствует аккумуляции данных для дальнейшего анализа и научных исследований.