Ростех завершил клинические испытания аппарата искусственной вентиляции легких

Аппарат «Мобивент Окси» разработан для высокопоточной оксигенотерапии детей и взрослых, обеспечивая им увлажненный и подогретый воздух с повышенным содержанием кислорода. Также оборудование оснащено функцией передачи данных в информационную сеть лечебного учреждения.

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что разработка собственного медицинского оборудования является важной задачей для компании. Аппарат «Мобивент Окси» был протестирован успешно, и после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзором будет запущен в серийное производство.