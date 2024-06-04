Ростех завершил клинические испытания аппарата искусственной вентиляции легких

Опубликовано 04 июня 2024, 17:49
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Ростех завершил клинические испытания аппарата искусственной вентиляции легкихОн предназначен для оксигенотерапии детей и взрослых
Специалисты Концерна «Радиоэлектронные технологии», который входит в Госкорпорацию Ростех завершили клинические испытания аппарата искусственной вентиляции легких «Мобивент Окси». Новинка предназначена для лечения пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердечными заболеваниями, которым нужна дополнительная поддержка кислородом.
Аппарат «Мобивент Окси» разработан для высокопоточной оксигенотерапии детей и взрослых, обеспечивая им увлажненный и подогретый воздух с повышенным содержанием кислорода. Также оборудование оснащено функцией передачи данных в информационную сеть лечебного учреждения.
Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко отметил, что разработка собственного медицинского оборудования является важной задачей для компании. Аппарат «Мобивент Окси» был протестирован успешно, и после получения регистрационного удостоверения Росздравнадзором будет запущен в серийное производство.