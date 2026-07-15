«Ростех» завершил строительство арктического комбината для добычи платины

Опубликовано 15 июля 2026, 23:451 мин.
«Ростех» завершил строительство арктического комбината для добычи платиныПредприятие начнет работу в конце 2026 года
Холдинг «РТ-Инжиниринг», входящий в госкорпорацию Ростех, завершил основные строительные работы Черногорского горно-обогатительного комбината в Норильском промышленном районе. Предприятие создано для добычи и переработки руды с металлами платиновой группы в условиях Арктики.
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На объекте уже запущена технологическая линия и поступила первая руда. Сейчас специалисты проводят пусконаладку оборудования и инженерных систем. Полноценный запуск комбината запланирован на конец 2026 года.
Проектная мощность предприятия составит до 9 млн тонн переработанной руды в год с выпуском до 250 тыс. тонн медно-никелевого концентрата. В дальнейшем мощность планируют увеличить до 14 млн тонн руды ежегодно. Ожидается производство до 55 тонн платиноидов, а ресурсная база рассчитана более чем на 50 лет.