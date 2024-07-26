Ростех завершил заводские испытания нового комплекса мониторинга для Арктики

Оборудование, предназначенное для работы в экстремальных условиях Арктики, сможет обеспечивать детальную информацию о погоде в любом запрашиваемом районе, а также поддерживать связь с морскими судами, даже при отсутствии связи с сушей. Комплекс способен принимать и анализировать данные от космических аппаратов, предоставляя информацию о температуре поверхности, высоте облаков, типе осадков и влагосодержании почвы. Он работает при температурах до −60 °C и скоростях ветра до 50 м/с.

До конца 2024 года планируется сертификация комплекса и начало его поставок. Генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин отметил высокую детализацию данных и надежность работы оборудования.