Ростех завершит один из этапов импортозамещения инженерного ПО к 2025 году

Опубликовано 27 августа 2024, 19:071 мин.
Ростех завершит один из этапов импортозамещения инженерного ПО к 2025 годуЧто поможет в разработке авиационных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в госкорпорацию «Ростех», планирует завершить один из ключевых этапов программы по импортозамещению программного обеспечения к 2025 году, сообщил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин на форуме «Технопром-2024» в Новосибирске.
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Шмотин подчеркнул, что успешное создание нового поколения авиационных двигателей невозможно без современных инструментов проектирования и новых технологий. ОДК активно работает над разработкой лопаток вентиляторов из композиционных материалов и повышением технических характеристик двигателей, включая увеличение их ресурса.
ОДК является интегрированной структурой, занимающейся разработкой, серийным производством и обслуживанием двигателей для различных отраслей, включая военную и гражданскую авиацию, космические программы, флот, нефтегазовую промышленность и энергетику.