Ростех завершит один из этапов импортозамещения инженерного ПО к 2025 году

Шмотин подчеркнул, что успешное создание нового поколения авиационных двигателей невозможно без современных инструментов проектирования и новых технологий. ОДК активно работает над разработкой лопаток вентиляторов из композиционных материалов и повышением технических характеристик двигателей, включая увеличение их ресурса.

ОДК является интегрированной структурой, занимающейся разработкой, серийным производством и обслуживанием двигателей для различных отраслей, включая военную и гражданскую авиацию, космические программы, флот, нефтегазовую промышленность и энергетику.