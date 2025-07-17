Ростех заявил о сборке уже 14 самолётов МС-21

Первый прототип МС-21 проходит сертификационные испытания в лётной исследовательской базе в Жуковском. Параллельно на Иркутском авиационном заводе проводятся наземные испытания второго экземпляра модели, полностью оснащённой российскими комплектующими.

Самолёты моделей МС-21, Sukhoi Superjet 100 и Ил-114, изготовленные полностью из отечественных компонентов, сейчас находятся на финальной стадии сертификации. Первый испытательный полёт полностью импортозамещённой версии МС-21 состоится в августе 2025 года.

МС-21 является среднемагистральным пассажирским самолётом нового поколения, который разработан для удовлетворения потребностей наиболее востребованного сегмента рынка авиаперевозок.

«В рамках развёртывания серийного производства уже собраны 14 планеров МС-21, ещё девять самолётов находятся на более ранних этапах строительства», — говорится в сообщении Ростеха.