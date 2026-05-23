Ростеху потребуется 15 тысяч специалистов по качеству со знанием ИИ

Опубликовано 23 мая 2026, 19:56
Ростеху потребуется 15 тысяч специалистов по качеству со знанием ИИКорпорация увеличит целевой набор
Госкорпорация «Ростех» испытывает большую потребность в кадрах в области управления качеством. До 2033 года предприятиям потребуется 3,5 тысячи специалистов с высшим образованием и почти 11,6 тысячи со средним профессиональным.
Для решения этой задачи увеличится целевой набор студентов. Обучающие программы в вузах и колледжах адаптируют под требования работодателей. В них внедрят модуль по освоению инструментов искусственного интеллекта. Требования к выпускникам формирует корпоративный центр компетенций «РТ-Техприемка».
Заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Николай Волобуев отметил, что управление качеством сегодня включает не только метрологию, но и автоматизацию работы с помощью ИИ и роботизированных технологий. Модуль по качеству станет частью фундаментальной подготовки инженера.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
