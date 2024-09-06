Ростелеком озвучил долю незамещенного иностранного ПО в России

Опубликовано 06 сентября 2024, 17:441 мин.
Ростелеком озвучил долю незамещенного иностранного ПО в России30-40% остаются зарубежными
Вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов сообщил, что на объектах критической инфраструктуры (КИИ) России пока не заменено 30−40% иностранного программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации на отечественные решения. Запрет на использование зарубежного ПО вступает в силу с 1 января 2025 года.
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Ляпунов отметил, что новые объекты КИИ уже строятся с использованием российского ПО и оборудования. Однако многие старые системы всё ещё используют иностранное ПО. Он прогнозирует, что значительная часть таких систем будет выведена из эксплуатации в течение 3−4 лет.
В качестве примера вице-президент упомянул межсетевые экраны нового поколения (NGFW), для которых пока нет достаточно качественных отечественных аналогов. Ожидается, что полноценные решения появятся в конце 2025 — начале 2026 года. Таким образом, полное импортозамещение может состояться только к 2026−2027 годам.