Ростелеком озвучил долю незамещенного иностранного ПО в России

Ляпунов отметил, что новые объекты КИИ уже строятся с использованием российского ПО и оборудования. Однако многие старые системы всё ещё используют иностранное ПО. Он прогнозирует, что значительная часть таких систем будет выведена из эксплуатации в течение 3−4 лет.

В качестве примера вице-президент упомянул межсетевые экраны нового поколения (NGFW), для которых пока нет достаточно качественных отечественных аналогов. Ожидается, что полноценные решения появятся в конце 2025 — начале 2026 года. Таким образом, полное импортозамещение может состояться только к 2026−2027 годам.