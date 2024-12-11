«Ростелеком» перейдет на российскую систему хранения исходного кода

В пресс-службе вуза сообщили, что GitFlame представляет собой систему с версионным контролем, которая позволяет отслеживать изменения в коде, восстанавливать предыдущие версии, а также создавать отдельные ветви и сливать их. В системе предусмотрено множество функциональных сервисов, обеспечивающих удобную работу команд, включая CICD, инструменты для поиска и взаимодействия с кодом.

Решение поддерживает распределенное хранение данных и обеспечивает высокий уровень безопасности, что особенно важно для компаний, работающих с чувствительной информацией. Платформа также позволяет разработчикам работать совместно и эффективно управлять версиями кода, что ускоряет внедрение инноваций в процессы разработки.