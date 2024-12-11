«Ростелеком» перейдет на российскую систему хранения исходного кода

Опубликовано 11 декабря 2024, 16:161 мин.
«Ростелеком» перейдет на российскую систему хранения исходного кодаПлатформа GitFlame обеспечит независимость и улучшит разработку ПО
«Ростелеком» начнет использование российскую систему хранения исходного кода GitFlame. Это решение было принято в рамках сотрудничества с Университетом Иннополис, который разработал эту платформу. Переход на отечественное ПО — важный шаг для компании, направленный на усиление независимости и ускорение процесса разработки IT-проектов.
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В пресс-службе вуза сообщили, что GitFlame представляет собой систему с версионным контролем, которая позволяет отслеживать изменения в коде, восстанавливать предыдущие версии, а также создавать отдельные ветви и сливать их. В системе предусмотрено множество функциональных сервисов, обеспечивающих удобную работу команд, включая CICD, инструменты для поиска и взаимодействия с кодом.
Решение поддерживает распределенное хранение данных и обеспечивает высокий уровень безопасности, что особенно важно для компаний, работающих с чувствительной информацией. Платформа также позволяет разработчикам работать совместно и эффективно управлять версиями кода, что ускоряет внедрение инноваций в процессы разработки.