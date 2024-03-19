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В России
Опубликовано 19 марта 2024, 23:38
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«Ростелеком» представил новые решения для промышленности на выставке

В Москве
На выставке «Россия» в Москве завершилась Неделя искусственного интеллекта, где «Ростелеком» представил инновации для промышленности. Вместе с Исследовательским центром Новосибирского государственного университета компания продемонстрировала ряд технологических разработок, пишет Российская газета.
«Ростелеком» представил новые решения для промышленности на выставке

© Ростелеком

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Шадаев посетили экспозицию, где познакомился с сибирскими инновациями в области «умного города». Среди прочего, были представлены разработки для медицины, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

На стенде «Ростелекома» было представлено программное обеспечение «Рациональное производство», позволяющее создавать цифровые копии производственных объектов и имитировать их работу. Это позволяет оптимизировать производственные процессы и тестировать оборудование без риска для реальных объектов.

Директор по цифровым регионам «Ростелекома» отметил, что использование цифровых копий в промышленности позволяет существенно снизить производственные потери и ускорить процесс внедрения нового оборудования.