«Ростелеком» представил новые решения для промышленности на выставке

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максим Шадаев посетили экспозицию, где познакомился с сибирскими инновациями в области «умного города». Среди прочего, были представлены разработки для медицины, безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и промышленности.

На стенде «Ростелекома» было представлено программное обеспечение «Рациональное производство», позволяющее создавать цифровые копии производственных объектов и имитировать их работу. Это позволяет оптимизировать производственные процессы и тестировать оборудование без риска для реальных объектов.

Директор по цифровым регионам «Ростелекома» отметил, что использование цифровых копий в промышленности позволяет существенно снизить производственные потери и ускорить процесс внедрения нового оборудования.