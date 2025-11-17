«Ростелеком» проложил самый сложный кабельный переход через Каму

Опубликовано 17 ноября 2025, 23:551 мин.
«Ростелеком» проложил самый сложный кабельный переход через КамуСтроительство участка ВОЛС TEA NEXT заняло более десяти месяцев
Специалисты «Ростелекома» завершили прокладку волоконно-оптической линии связи через реку Каму. Протяженность перехода составила более 3 км, а самый сложный участок под фарватером достигал 1300 метров.
© Ростелеком
Для преодоления участков галечника с валунами потребовался сложный подбор компонентов бентонита и полимеров. Работы выполнялись методом горизонтально направленного бурения и заняли более десяти месяцев без учета подготовительного этапа.
Проект TEA NEXT использует оптические волокна категории G.654Е, обеспечивающие пропускную способность до 19,2 Тбит/с на пару волокон. Магистраль соединит западные и восточные регионы России с выходами к границам Китая и Монголии.
В рамках экологических мероприятий в Воткинское водохранилище выпустили около 60 тысяч мальков стерляди. Общая стоимость проекта составляет 28,1 миллиарда рублей.