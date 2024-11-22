«Ростелеком» разработает ИИ-ассистента для ОС «Аврора»

Информация о проекте была озвучена старшим вице-президентом по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Дарием Халитовым на конференции «Аврора. Своя конференция». Халитов уточнил, что задача по созданию ИИ-ассистента уже включена в список приоритетных рабочих задач компании. Однако, точные сроки разработки и внедрения нового помощника пока не определены.

Компания также рассматривает возможные варианты использования уже существующих российских языковых моделей, таких как YandexGPT и GigaChat, что могло бы ускорить процесс внедрения. Халитов отметил, что вопрос о целесообразности разработки нового ИИ-ассистента остается открытым, учитывая наличие конкурирующих решений на рынке.