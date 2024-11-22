Опубликовано 22 ноября 2024, 16:451 мин.
«Ростелеком» разработает ИИ-ассистента для ОС «Аврора»Новый голосовой помощник станет аналогом Siri
«Ростелеком» сообщил о планах по созданию собственного ассистента на основе искусственного интеллекта (ИИ) для своей операционной системы «Аврора». Этот голосовой помощник станет аналогом известных сервисов, таких как Siri, и поможет пользователям более эффективно взаимодействовать с устройствами на базе ОС «Аврора».
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Информация о проекте была озвучена старшим вице-президентом по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Дарием Халитовым на конференции «Аврора. Своя конференция». Халитов уточнил, что задача по созданию ИИ-ассистента уже включена в список приоритетных рабочих задач компании. Однако, точные сроки разработки и внедрения нового помощника пока не определены.
Компания также рассматривает возможные варианты использования уже существующих российских языковых моделей, таких как YandexGPT и GigaChat, что могло бы ускорить процесс внедрения. Халитов отметил, что вопрос о целесообразности разработки нового ИИ-ассистента остается открытым, учитывая наличие конкурирующих решений на рынке.
Источник:RUNET
Автор:Ингела Воробьева
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