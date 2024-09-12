«Ростелеком» создал отечественные роутеры с защитой от хакерских атак

Партнерство «Ростелекома» с отечественными производителями началось на волне программы импортозамещения, что дало толчок развитию новых решений на российском рынке. Согласно договору с «Искра Технологии», до конца 2024 года планируется выпуск 50 000 роутеров, которые найдут применение как в частных домах, так и в государственных учреждениях, отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александр Исхизов.

Роутеры соответствуют высоким стандартам качества и проходят строгие тесты перед поступлением в продажу.