Ростелеком улучшил свою альтернативу американскому сервису SpeedTest

QMS использует надежные алгоритмы, соответствующие мировым стандартам, и исключает проблемы, связанные с другими сервисами, например, ошибками в библиотеке LibreSpeed. Это особенно важно для пользователей, которым нужно точно измерить скорость на каналах с высокой пропускной способностью.

Сервис измеряет скорость загрузки и отдачи данных, а также пинг и джиттер, что важно для качества видеозвонков и потокового видео. QMS предоставляет возможность выбора количества тестов и интервала между ними, а также автоматически генерирует графики для удобства пользователей.

Кроме того, сервис доступен для корпоративных клиентов и может быть размещен на собственной инфраструктуре для тестирования соединений. Это особенно важно для компаний, работающих с интернет-услугами, так как позволяет оптимизировать сетевую инфраструктуру и улучшить обслуживание клиентов.