«Ростелеком» вложит 1,5 млрд руб. в разработку CRM-системы управления бизнесом

Следует из проекта «Новое общесистемное ПО», который подготовлен при участии «Ростелекома», «Лаборатории Касперского», интернет-холдингом VK и «1С» и уже утвержден правительственной комиссией по цифровому развитию. Разработкой будет заниматься компания «Ростелеком ИТ», которая является «дочкой» «Ростелекома». Также планируется, что выручка от продукта будет около 174 миллиона рублей к 2025 году.

Система должна испортозаместить ушедшие компании в сфере управления бизнесом и сократить операционные и инвестиционные расходы. В ней будет создан функционал для работы B2C для сохранения клиентов, рассмотрения претензий и расчетного обслуживания.