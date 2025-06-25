«Ростелеком» внедрил систему оповещения через домофоны в жилых домах

Технология позволяет передавать звуковые сигналы, такие как сирена или заранее записанное сообщение, напрямую через громкоговоритель домофонной трубки. При этом звонка в квартиру не будет — информация транслируется сразу во все помещения.

Основная цель проекта — обеспечить оперативное информирование граждан в случае чрезвычайных ситуаций, например, при угрозе шторма или другой опасности. Система может использоваться как в масштабах одного дома, так и на уровне города или региона. Управление оповещением централизовано — оно запускается нажатием одной или двух кнопок.

Система также может работать на улицах через внешние громкоговорители. Ее планируется интегрировать в действующую структуру гражданской обороны и ЧС.