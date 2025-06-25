«Ростелеком» внедрил систему оповещения через домофоны в жилых домах

Опубликовано 25 июня 2025, 19:581 мин.
«Ростелеком» внедрил систему оповещения через домофоны в жилых домахУведомления будут поступать в квартиры и на улицы голосом
Компания «Ростелеком» представила новую разработку — систему звукового оповещения населения, которая передает экстренные сообщения через домофоны. Решение полностью создано в России и пока не имеет аналогов на рынке.
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Технология позволяет передавать звуковые сигналы, такие как сирена или заранее записанное сообщение, напрямую через громкоговоритель домофонной трубки. При этом звонка в квартиру не будет — информация транслируется сразу во все помещения.
Основная цель проекта — обеспечить оперативное информирование граждан в случае чрезвычайных ситуаций, например, при угрозе шторма или другой опасности. Система может использоваться как в масштабах одного дома, так и на уровне города или региона. Управление оповещением централизовано — оно запускается нажатием одной или двух кнопок.
Система также может работать на улицах через внешние громкоговорители. Ее планируется интегрировать в действующую структуру гражданской обороны и ЧС.